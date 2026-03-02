AmanahRaya Real Estate Investment Trust stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AmanahRaya Real Estate Investment Trust präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal hat AmanahRaya Real Estate Investment Trust 22,7 Millionen MYR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24,2 Millionen MYR umgesetzt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 86,07 Millionen MYR – ein Plus von 9,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem AmanahRaya Real Estate Investment Trust 78,38 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at