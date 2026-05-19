19.05.2026 06:31:29

AmanahRaya Real Estate Investment Trust verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AmanahRaya Real Estate Investment Trust hat am 18.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

AmanahRaya Real Estate Investment Trust hat ein EPS von 0,01 MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 MYR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Im abgelaufenen Quartal hat AmanahRaya Real Estate Investment Trust 23,3 Millionen MYR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,9 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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