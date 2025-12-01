AmanahRaya Real Estate Investment Trust zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AmanahRaya Real Estate Investment Trust gab am 28.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,2 Millionen MYR umgesetzt, gegenüber 19,2 Millionen MYR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at