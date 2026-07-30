Amano: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Amano hat am 28.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,83 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 19,04 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 39,02 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 39,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at