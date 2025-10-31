Amano: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Amano hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 75,42 JPY. Im Vorjahresviertel waren 77,93 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 44,87 Milliarden JPY, gegenüber 45,20 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,72 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at