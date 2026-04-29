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29.04.2026 06:31:29
Amano informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Amano gab am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 132,06 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amano 79,11 JPY je Aktie verdient.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,16 Prozent auf 49,43 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 49,51 Milliarden JPY gelegen.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 286,34 JPY, nach 249,91 JPY im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 176,47 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Amano einen Umsatz von 175,42 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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