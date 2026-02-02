Amano: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Amano ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Amano die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 59,82 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 70,50 JPY je Aktie erzielt worden.

Amano hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 43,11 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 41,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at