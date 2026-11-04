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04.11.2026 06:31:28
Amanta Healthcare mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Amanta Healthcare hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amanta Healthcare ein EPS von 0,350 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 831,3 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 708,9 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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