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21.05.2026 06:31:29
Amanta Healthcare veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Amanta Healthcare hat am 19.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,33 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Amanta Healthcare 2,54 INR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite standen 2,88 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,73 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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