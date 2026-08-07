Amanta Healthcare veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Amanta Healthcare gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,85 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,900 INR je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 688,0 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 653,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at