Amar Finance and Leasing gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Amar Finance and Leasing lud am 15.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Umsatz lag bei 0,4 Millionen KWD – das entspricht einem Zuwachs von 34,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,3 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Amar Finance and Leasing im vergangenen Geschäftsjahr 1,34 Millionen KWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amar Finance and Leasing 0,99 Millionen KWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at