Amara Raja Batteries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Amara Raja Batteries hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 8,33 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amara Raja Batteries 15,11 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 41,09 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,67 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at