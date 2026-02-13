Amara Raja Batteries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Amara Raja Batteries präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,66 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 16,30 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34,10 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 32,72 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

