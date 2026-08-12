Amara Raja Batteries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Amara Raja Batteries hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 10,43 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9,00 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 42,15 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,01 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at