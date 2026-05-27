27.05.2026 06:31:29

Amara Raja Batteries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Amara Raja Batteries veröffentlichte am 25.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17,17 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,83 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 35,36 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 15,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30,60 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 48,95 INR gegenüber 51,62 INR im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 7,97 Prozent auf 138,14 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 127,94 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 43,18 INR sowie einem Umsatz in Höhe von 134,91 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at

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