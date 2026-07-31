Amarin: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Amarin lud am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,40 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,610 USD erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 42,3 Millionen USD, gegenüber 73,6 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 42,57 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at