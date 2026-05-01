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01.05.2026 06:31:29
Amarin öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Amarin hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Amarin hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,800 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 45,1 Millionen USD gegenüber 42,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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