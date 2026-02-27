Amarin präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Amarin lud am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Umsatzseitig standen 49,2 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 20,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amarin 61,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,800 USD. Im Vorjahr hatten -4,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 214,15 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 228,71 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at