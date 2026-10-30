Amarin verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Amarin hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,91 Prozent auf 39,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 49,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at