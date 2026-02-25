25.02.2026 06:31:29

Amarin zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Amarin hat am 23.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Amarin ein Ergebnis je Aktie von 0,040 THB vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,06 Milliarden THB.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,110 THB beziffert. Im Vorjahr hatte Amarin ein Ergebnis je Aktie von 0,080 THB vermeldet.

Amarin hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,74 Milliarden THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,97 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

