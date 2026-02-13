Amarjothi Spinning Mills: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Amarjothi Spinning Mills hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,13 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,27 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 31,42 Prozent auf 281,4 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Amarjothi Spinning Mills 410,4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at