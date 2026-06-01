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01.06.2026 06:31:29
Amarjothi Spinning Mills: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Amarjothi Spinning Mills lud am 29.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,22 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 7,17 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 944,8 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 568,2 Millionen INR umgesetzt.
In Sachen EPS wurden 14,11 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amarjothi Spinning Mills 16,81 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 2,22 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 3,41 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,30 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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