Amarjothi Spinning Mills: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Amarjothi Spinning Mills hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,95 INR, nach 4,81 INR im Vorjahresvergleich.

Mit einem Umsatz von 469,9 Millionen INR, gegenüber 534,8 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,14 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at