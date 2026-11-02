Amarjothi Spinning Mills stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Amarjothi Spinning Mills lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,37 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,95 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 607,0 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amarjothi Spinning Mills einen Umsatz von 469,9 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at