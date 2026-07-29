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29.07.2026 06:31:29
Amarjothi Spinning Mills verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Amarjothi Spinning Mills hat am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 4,78 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amarjothi Spinning Mills 3,85 INR je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat Amarjothi Spinning Mills 756,2 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 43,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 525,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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