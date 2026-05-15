Amaroq Minerals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Amaroq Minerals hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 ISK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,060 ISK je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at