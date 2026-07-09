Amasten öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Amasten lud am 08.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,45 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Amasten ein EPS von -0,200 SEK in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 236,0 Millionen SEK aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 236,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at