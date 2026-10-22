Amasten vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Amasten lud am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,430 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amasten in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 235,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 236,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at