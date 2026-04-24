Amasten zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Amasten hat am 22.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amasten ein EPS von 0,190 SEK je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 233,0 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 230,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at