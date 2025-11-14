|
14.11.2025 06:31:28
Amata gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Amata hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Amata hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,99 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,670 THB je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,74 Prozent auf 4,28 Milliarden THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,58 Milliarden THB erwirtschaftet worden.
