Amata hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 1,11 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amata 0,990 THB je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,79 Prozent zurück. Hier wurden 3,65 Milliarden THB gegenüber 4,28 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at