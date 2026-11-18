Amata ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Amata die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 1,11 THB gegenüber 0,990 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amata in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,79 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,65 Milliarden THB im Vergleich zu 4,28 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at