Amatei: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Amatei gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 1,06 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amatei 2,63 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amatei in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,31 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,32 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at