Amatei mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Amatei hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3,67 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amatei 5,43 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,05 Prozent auf 1,41 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Amatei 1,51 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at