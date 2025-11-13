Amatei präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Amatei hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 2,63 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amatei noch ein Gewinn pro Aktie von 1,97 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,24 Prozent auf 1,32 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Amatei 1,38 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at