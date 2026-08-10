Amatei: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Amatei lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,43 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amatei ein EPS von 4,66 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,27 Prozent auf 1,33 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Amatei 1,39 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at