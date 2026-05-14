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14.05.2026 06:31:29
Amatei verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Amatei veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 1,47 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amatei 1,13 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,26 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 12,43 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Amatei 11,98 JPY je Aktie verdient.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 5,58 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 5,37 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
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