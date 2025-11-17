|
Amaze präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Amaze gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,85 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amaze in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1983,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,3 Millionen USD im Vergleich zu 0,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
