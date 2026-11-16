Amaze präsentierte Quartalsergebnisse

Amaze gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,09 USD. Im Vorjahresquartal hatten -6,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 0,5 Millionen USD, gegenüber 1,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 62,40 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at