Amaze zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Amaze hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 0,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 683,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at