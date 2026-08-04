Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
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04.08.2026 16:15:00
Amazfit Balance 3 im Test: Outdoor-Sportuhr als Garmin-Killer für 370 Euro?
Robust, wasserdicht bis 10 ATM und fürs Freitauchen zugelassen. Kann die Amazfit Balance 3 etablierten Sportuhren das Wasser reichen?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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