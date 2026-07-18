Amazfit Cheetah 2 Pro im Test: Ist die Sportuhr besser als Garmin?

PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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18.07.2026 16:00:00
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Die Amazfit Cheetah Pro gehört zu den besten Amazfit-Sportuhren. Ob der Nachfolger Cheetah 2 Pro sinnvolle Verbesserungen bringt, klären wir im Test.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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