Amazon: Aktie noch nicht am Ziel

Die Kursbilanz der letzten anderthalb Jahren fällt nüchtern aus. Nach einer andauernden Seitwärtsphase ist die Aktie des Internet-Giganten im Januar abgestürzt. Seitdem hat sie sich wieder erholt, auch dank der starken Geschäftszahlen. Dabei sprechen mehrere Indikatoren dafür, dass es noch weiter nach oben geht.Im Juli 2020 begann der Seitwärtstrend, der die Aktie anderthalb Jahre weitestgehend in einem Bereich zwischen 3.000 und 3.550 Dollar festhielt. Schließlich fiel der Kurs Mitte Januar aus der Range bis an den Support bei 2.800 Dollar. Von dort aus setzte das Papier zum Rebound an und eroberte wieder die 3.000-Dollar-Marke. Jetzt nimmt sie Anlauf auf die 3.200-Dollar-Marke und die 50-Tage-Linie, die mit 3.261 Dollar nur knapp darüber liegt. Gelingt der Sprung, ist das Futter für die Bullen. Dann rückt der Widerstand bei 3.450 Dollar in den Fokus. Die Chancen, dass er gelingt, stehen gut. Erst kürzlich gab der MACD-Indikator ein Kaufsignal und der DMI-Indikator bescheinigt der aktuellen Aufwärtsbewegung eine große Trendstärke. Noch dazu zeigt das steigende Handelsvolumen, dass immer mehr Käufer auf den Plan treten.