Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
04.02.2026 15:41:00
Amazon: Alexa+ jetzt für alle in den USA verfügbar
Amazon bietet seine überarbeitete Sprachassistentin Alexa+ nun in den USA für alle Interessenten an. Am sinnvollsten ist es, Alexa+ über Prime zu beziehen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Amazon
|
09:41
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Amazon auf 280 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
|
06:34
|ROUNDUP: Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
05.02.26
|Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar - Kurs sackt ab (dpa-AFX)
|
05.02.26
|Börse New York: Dow Jones letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Amazon shares sink as it prepares $200bn AI spending blitz (Financial Times)
|
05.02.26
|Amazon shares sink as it prepares $200bn AI spending blitz (Financial Times)
|
05.02.26
|Handel in New York: Dow Jones notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|08:06
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:01
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|07:01
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|175,38
|-7,35%
