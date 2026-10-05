Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
05.10.2026 21:01:25
Amazon, Alphabet, Tesla Stock Rises: Robinhood Traders Sell Anyway
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Nachrichten zu Tesla
|
03.10.26
|Tesla-Aktie im Fokus: Dan Ives sieht mögliche Fusion mit SpaceX (finanzen.at)
|
02.10.26
|Tesla-Aktie nach enttäuschendem Cybercab-Debüt: Wie belastbar ist die Robotaxi-Story? (finanzen.at)
|
02.10.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Tesla auf 'Neutral' - Ziel 415 Dollar (dpa-AFX)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in New York: So performt der S&P 500 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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02.10.26
|Tesla übertrifft Erwartungen mit Auslieferungen - Aktie zieht an (dpa-AFX)
|
02.10.26
|Tesla deliveries fall 2% as US consumers buy fewer EVs (Financial Times)
|
30.09.26
|Tesla-Aktie: Angepasste Regeln eröffnen Perspektive auf Fusion mit SpaceX (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 635,00
|1,47%
|Alphabet A (ex Google)
|310,40
|0,57%
|Alphabet C (ex Google)
|307,85
|0,64%
|Amazon
|225,05
|0,36%
|Robinhood
|101,00
|-0,69%
|Tesla
|339,00
|0,40%