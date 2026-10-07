Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
07.10.2026 09:22:04
Amazon, Google Face New Smart Home Rival as Apple Lines Up Doorbell, Lock and Camera Launches: Report
This article Amazon, Google Face New Smart Home Rival as Apple Lines Up Doorbell, Lock and Camera Launches: Report originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
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Nachrichten zu Amazon
|
06.10.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
06.10.26
|Börse New York: Dow Jones-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
06.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Dienstagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
06.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amazon-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Start des Freitagshandels stärker (finanzen.at)
|
02.10.26
|Amazon seeks to offload $8bn of Nvidia chips to investors (Financial Times)
|
02.10.26
|Amazon seeks to offload $8bn of Nvidia chips to investors (Financial Times)
|
01.10.26
|Constellation Energy-Aktie steigt nach 20-Jahres-Vertrag mit Amazon - das steckt dahinter (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|01.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|310,25
|0,49%
|Alphabet C (ex Google)
|307,45
|0,46%
|Amazon
|227,35
|-0,13%
|Apple Inc.
|301,15
|1,72%