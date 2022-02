Amazon: Kursziel sinkt - aber Aktie ist ein Kauf

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Korrektur im Tech-Sektor war heftig. Auch die Amazon -Aktie konnte sich dem nicht entziehen. Das Papier geriet über 25 Prozent seit dem Verlaufshoch im November unter Druck. Zwischenzeitlich wurde sogar die Unterstützung bei 2.870 Dollar gerissen. Doch mit der Erholung des Gesamtmarktes konnte sich auch die Amazon-Aktie wieder erholen. Jetzt meldet sich die UBS zu Wort und sieht die Aktie als Kauf.Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon vor Zahlen zum vierten Quartal von 4700 auf 4550 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Online-Händler dürfte in Nordamerika solide abgeschnitten haben, schrieb Analyst Lloyd Walmsley in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichwohl rechnet der Experte mit einem vorsichtigen Gewinnausblick (Ebit) für das erste Jahresviertel 2022.Tatsächlich ist die Aktie zwar auf den ersten Blick mit einem KGV von über 50 ambitioniert bewertet, allerdings liegt der 5-Jahresdurchschnitt bei dem Papier bei 64. Mit anderen Worten: Historishc betrachtet ist das Papier sogar relativ günstig bewertet. Dazu kommt: Amazon hat sich eine Vormachtstellung im E-Commerce-Sektor erarbeitet und als Marktführer darf man der Aktie ohnehin eine höhere Bewertung zugestehen als dem Rest der Branche.