Amazon: Kursziel steigt

Auch wenn es kurz nach dem Arbeitsmarkt erst einmal bergab ging bei den Aktien – mittlerweile haben sich zumindest die Tech-Werte wieder stabilisiert. Die technologielastige Nasdaq kann rund 0,5 Prozent zulegen. Dagegen stehen Dow und S&P weiter unter Druck. Ganz vorne auf der Gewinnerliste ist die Aktie des E-Commerce-Giganten Amazon zu finden.Der Konzern konnte gestern nach Börsenschluss starke Zahlen vorlegen. Zwar kann Amazon das nachbörsliche Plus von 17 Prozent nicht ganz in den Tag retten. Dennoch geht es aktuell rund 12 Prozent nach oben. Charttechnisch ist damit zwar noch nicht viel gewonnen. Dazu müsste Amazon den Bereich rund um 3.200 Dollar zurückerobern. Dennoch: Ein erster Schritt ist getan und auf den Zahlen lässt sich aufbauen.Kurz nach den Zahlen meldet sich die schweizerische Großbank UBS zu der Amazon-Aktie zu Wort. Die Analysten haben das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 4.550 auf 4.625 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem soliden vierten Quartal und einem besser als befürchteten Ausblick blicke er weiter konstruktiv auf die Aktie des US-Internetgiganten, schrieb Analyst Lloyd Walmsley in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit dem erhöhten Kursziel reflektiere er seine gestiegenen Schätzungen und die mittlerweile besser planbare Entwicklung der Cloud-Computing-Sparte AWS.