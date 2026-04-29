Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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30.04.2026 01:55:00

Amazon, Meta, Alphabet und Microsoft: IT-Konzerne vermelden hohes Umsatzwachstum dank KI

Die KI-Investitionen zahlen sich offenbar aus. Amazon, Meta, Alphabet und Microsoft konnten ihre Umsätze deutlich steigern. Trotzdem werteten Analysten die Zahlen bei zwei Unternehmen als Enttäuschung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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