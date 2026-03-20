Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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20.03.2026 08:45:21
Amazon, Meta CapEx Drives Record $45 Billion Data Center Construction Boom, Overtaking Office Build With 29% Jump
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